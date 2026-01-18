В монтанското село Горна Вереница се гордеят с миротвореца Николай Младенов

В монтанското село Горна Вереница се гордеят с Николай Младенов, който бе избран за върховен представител в Газа. Българинът ще бъде свързващото звено на терен между Борда за мир и Националния комитет за администрацията на Газа.

В

родното село на баща му Евтим Младенов

Горна Вереница са горди с миротвореца, достоен наследник на рода си.

В селото следят кариерата на Николай Младенов, знаят че е бил назначаван като посланик на ООН в Близкия изток. "Дали сме на света висш дипломат и това е нашата гордост", казват местните. Вярваме че нашият човек ще пристъпи отговорно към решаването на размириците и ще се справи с предизвикателствата. Това е поредното му изпитание. Ние се радваме на мир, а там съществува непрекъсната заплаха", казва жител на селото.

Местните

минават със страхопочитание покрай къщата на дипломатите

сега опустяла след като се отправили на път към голямата политика. Бащата на Николай Младенов Евтим е бивш посланик в Индия.

Старите хора си спомнят за него. В първите години на демокрацията е бил и кмет на селото. "Откак е поел световните проблеми на външната политика, Николай Младенов не е идвал, пътува по държавите", обясняват местните.

Чичото Младен Николов също е бил дипломат. Започва кариерата си в Москва, а след това е посланик на България в държави от Латинска Америка.

Открай време в селото на миротвореца - Горна Вереница, почитат Божията майка. На Успение Богородично дават курбан, но не в селото, а в оброчна местност край него. Според легенда, на това място някога загинала сестрата на Крали Марко - Мария. През 1928 г. вдигнали параклис.

„Радваме се за успехите на Николай Младенов,

достоен дипломат и българин

казва кметицата Веселка Димитрова. Чичо му Младен Младенов е посланик в редица държави преди 1989 г. Майка му Неда Младенова е лекар – педиатър.

Младенов сключва брак с Гергана Григорова, докато е външен министър през 2011 г. На сватбата им кумува премиерът Борисов. Семейството има две дъщери и един син. /24 часа