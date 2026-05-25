ДБ питат Радев: Русия агресор ли е срещу Украйна?

От "Демократична България" остро осъждаме поредната масирана руска атака срещу Украйна, включително използването на балистичната ракета "Орешник" в близост до Киев. Това е пореден акт на терор срещу цивилното население, демонстративна ескалация на войната и пряко предизвикателство към европейската сигурност, посочиха от партията в позиция.

Владимир Путин отново показва, че не търси мир. Ударите срещу жилищни квартали, обществени сгради, културни институции и критична инфраструктура са военни престъпления и системна политика на сплашване.

Използването на ракета от типа "Орешник", която може да носи ядрени бойни глави, е не само нападение срещу Украйна. То е политически сигнал към Европейския съюз и той трябва да получи единен и категоричен отговор.

Заявяваме пълната си солидарност с украинския народ и с правото на Украйна да защитава своята независимост, суверенитет и териториална цялост. Свободата на Украйна е част от сигурността на Европа.

Приветстваме ясните позиции на европейски лидери и правителства, които определиха атаката като опасна ескалация.

Настояваме президентът Илияна Йотова и българското правителство на Румен Радев да осъдят недвусмислено руската атака и употребата на "Орешник" като ескалация срещу Украйна и Европа.

Настояваме България да бъде сред държавите, които говорят ясно, действат последователно и настояват за по-силен европейски отговор.

Мълчанието на управляващите идва след отказа на правителството да подкрепи резолюцията на Комитета на министрите на Съвета на Европа, с която се създава основата на бъдещия Специален трибунал за осъждане на престъплението “агресия” срещу Украйна.

Питаме премиера Румен Радев смята ли Русия за агресор срещу Украйна?

Несериозно е твърдението му, че от подобен трибунал няма нужда, защото Путин няма как да бъде заловен, а Русия не е капитулирала.

В историята на международното правосъдие има множество примери за диктатори, които са били изправени пред него, без да са претърпели военно поражение. Най-близкият пример до нас е Слободан Милошевич (свален след протести на 5 октомври 2000 г.), който беше предаден в Хага от своите сънародници.

Мир не се постига чрез отстъпки пред агресора. Мир се постига, когато агресорът бъде спрян и когато международното право бъде защитено.

България трябва да бъде на страната на свободата, правото и европейската сигурност. Днес това означава ясна подкрепа за Украйна и категорично осъждане на руската агресия.