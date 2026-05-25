Никола Цолов: Предателство е единствената правилна дума за чувствата ми в момента

Българският пилот от Формула 2 Никола Цолов изрази емоциите си след Гран При на Канада с публикация в социалните мрежи.

Българинът финишира в зоната на точките и в двете състезания от състезателния уикенд, но след наказания с по 10 секунди и в двете излезе от нея и си тръгна с празни ръце от Канада. Той заяви, че се чувства преданен и изрази несъгласието си с решенията взети по време на състезанията.

Въпреки това Цолов завърши поста си с това, че отказва да се откаже и ще се завърне по-силен.

Ето какво написа Цолов:

"Предателство е единствената правилна дума за чувствата ми в момента. Резултатите от този уикенд бяха решени от наказания и инциденти, за които бях обвинен на 100% аз (дори ме удариха при спиране, докато се борех за победата, което ме накара да се завъртя) - нямаше наказание за другия пилот. Определено бях най-бързата кола на пистата, паднах до 16-та позиция след инцидента, възстанових се до 4-та, но за съжаление не спечелих войната в стаята на стюардите. Отказвам да се откажа от битката и ще продължа да се връщам по-силен всеки път, това е в моята природа. Следва Монако."

10-секундно наказание остави Цолов без точки в Канада

Никола Цолов претърпя огромно разочарование след края на Гран При на Канада, пореден кръг от сезона във Формула 2.

Българинът завърши четвърти в основното състезание вчера, но наказание от 10 секунди го прати на 12-та позиция в крайното подреждане, извън точките.

Причината за решението на стюардите на ФИА е инцидент, при който Цолов се бори за позиция с Оливер Гьоте (автомобил №10) в района на завои 13 и 14. В хода на защитата си българинът е напуснал очертанията на трасето, но е успял да запази мястото си пред своя опонент.

Според официалното съобщение на стюардите, този ход е определен като "напускане на пистата и придобиване на неправомерно предимство", което налага и наказанието за нашето момче.

В следствие на това развитие, Цолов е трети в класирането с 35 точки, колкото има и четвъртият Мартиниус Стеншорн от Норвегия, победител в Монреал. Двамата са на един пункт от втория Рафаел Камара, а лидерът Габриеле Мини води с 57 точки.

Следващото състезание във Формула 2 е в Монако на 7 юни.