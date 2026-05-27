Очаквано: Сарафов подаде оставка като шеф на следствието и зам.-главен прокурор

Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба. Очаква се извънредна точка за оставката му да влезе в заседанието на ВСС, предаде БГНЕС.

Оставката означава, че Сарафов напуска и поста на заместник-главен прокурор, който иначе му се полага по закон.

Вчера министърът на правосъдието Николай Найденов призова Сарафов сам да се оттегли от поста, след като Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него.

Борислав Сарафов подаде оставка като главен прокурор на 22 април. След това Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца.

В 11.00 часа днес, Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет ще проведе заседание. В предварително обявения дневен ред на кадровиците в съдебната власт са включени кадрови решения, атестиране и оптимизиране на щатната численост в органите на прокуратурата.

Сред основните точки е предложението за назначаване на Христо Ценов Христов, следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, за заместник на административния ръководител и заместник-военно-окръжен прокурор на същата прокуратура. Предложението е внесено от Комисията по атестирането и конкурсите.

Колегията ще обсъди и проект на решение за оптимизиране на щатната численост в органите на Прокуратура на Република България.

В дневния ред е включено още предложение от административния ръководител на Софийска районна прокуратура за назначаването на прокурора Нора Венциславова Манолова за заместник-районен прокурор, както и оптимизиране на щатната численост на институцията.

Прокурорската колегия ще разгледа и проект за периодично атестиране на Николай Иванов Гугушев, прокурор в Софийска градска прокуратура.

Предстои и обсъждане на предложение от административния ръководител на Районна прокуратура – Разград за повишаване на прокурора Веселка Илкова Събева в по-висок ранг – „прокурор във ВКП“.

Кариерата на Сарафов

Борислав Сарафов работи в съдебната система от 1996 г. като първо е бил следовател, а след това прокурор. От началото на 2013 г. е зам. главен прокурор, а от 2017 г. е директор на НСлС и зам. главен прокурор по разследването.

На 16 юни 2023 г., ден след като президентът подписа указа за освобождаването на Иван Гешев като обвинител №1, Прокурорската колегия определи Сарафов за и.ф. главен прокурор.

На 21 януари 2025 г. влязоха в сила изменения в Закона за съдебната власт, с които беше определен 6-месечен срок, в който магистрат може да е и.ф. председател на ВКС и на ВАС и и.ф. главен прокурор. Очакванията бяха, че след 21 юли м.г. ще има нов и.ф. главен прокурор.

На два пъти Прокурорската колегия обаче възприе друг прочит на закона като изтъкна, че след като на разпоредбата не е дадена обратна сила, то тя не важи за заварените ситуации, какъвто е случаят със Сарафов.

Преди два месеца служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов поиска от ВСС за определи нов и.ф. главен прокурор. Пленумът реши, че не е компетентен да се произнася по това искане и то беше изпратено на Прокурорската колегия, която го остави без разглеждане като недопустимо.