Очаква се оставка на Борислав Сарафов и като шеф на следствието

Заместник главният прокурор по разследването и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов подава оставка от ръководната длъжност. Тя все още не е внесена във Висшия съдебен съвет, очаква се това да бъде сторено днес, съобщи "Лекс". Днес ще бъде проведено заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Оставката идва само дни, след като министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че не би призовал Борислав Сарафов да напусне съдебната система, но би го поздравил, ако направи това. "Борбата със задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне от там, поради което се надявам той да прояви достатъчно чест, така че да освободи прокуратурата от присъствието си", каза в петък Николай Найденов.

Тогава той заяви, че тази седмица ще обжалва във Върховния административен съд отказа на ПК на ВСС да образува дисциплинарка срещу Сарафов. Този срок изтече вчера.

Освен това министърът обяви, че депутати от "Прогресивна България" ще внесат промени в Закона за съдебната власт, с които се отнема част от организационната независимост на директора на НСлС и се отменя автоматичното му назначаване и за зам. главен прокурор. Още в петък народни представители от управляващата партия внесоха между първо и второ четене на измененията в ЗСВ във връзка с избора на нов състав на ВСС въпросните предложения.

Борислав Сарафов работи в съдебната система от 1996 г. като първо е бил следовател, а след това прокурор. От началото на 2013 г. е зам. главен прокурор, а от 2017 г. е директор на НСлС и зам. главен прокурор по разследването.

На 16 юни 2023 г., ден след като президентът подписа указа за освобождаването на Иван Гешев като обвинител №1, Прокурорската колегия определи Сарафов за и.ф. главен прокурор.

На 21 януари 2025 г. влязоха в сила изменения в Закона за съдебната власт, с които беше определен 6-месечен срок, в който магистрат може да е и.ф. председател на ВКС и на ВАС и и.ф. главен прокурор. Очакванията бяха, че след 21 юли м.г. ще има нов и.ф. главен прокурор.

На два пъти Прокурорската колегия обаче възприе друг прочит на закона като изтъкна, че след като на разпоредбата не е дадена обратна сила, то тя не важи за заварените ситуации, какъвто е случаят със Сарафов.

Преди два месеца служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов поиска от ВСС за определи нов и.ф. главен прокурор. Пленумът реши, че не е компетентен да се произнася по това искане и то беше изпратено на Прокурорската колегия, която го остави без разглеждане като недопустимо.