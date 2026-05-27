Един загинал и девет в неизвестност след експлозия в завод във Вашингтон

Най-малко един човек загина, а девет са в неизвестност в резултат на експлозия на резервоар с корозивен разтвор в завод за целулоза и хартия в град Лонгвю, в югозападната част на американския щат Вашингтон, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Още девет души са ранени при аварията, някои от които сериозно. Служителите на аварийно-спасителните служби все още работят на мястото на инцидента в завода на компанията "Нипон Дайнауейв Пакъджинг", но обстоятелството, че в експлодиралия резервоар все още е останало определено количество корозивен разтвор, затруднява спасителните дейности.

Сред ранените има един пожарникар. Властите съобщават, че някои от пострадалите са получили химически изгаряния, а други - увреждания от вдишване на опасни вещества. Състоянието на ранените варира от леко до критично. Засега няма опасност за населението.

Заводът произвежда суровини за салфетки, хартия за печат, чаши, чинии, картонени кутии и други стоки. В него работят около 1000 души, посочва АП.