IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Един загинал и девет в неизвестност след експлозия в завод във Вашингтон

Още девет души са ранени, засега няма опасност за населениоето

27.05.2026 | 06:41 ч. Обновена: 27.05.2026 | 06:42 ч. 3
Снимка: Скрийн

Снимка: Скрийн

Най-малко един човек загина, а девет са в неизвестност в резултат на експлозия на резервоар с корозивен разтвор в завод за целулоза и хартия в град Лонгвю, в югозападната част на американския щат Вашингтон, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Още девет души са ранени при аварията, някои от които сериозно. Служителите на аварийно-спасителните служби все още работят на мястото на инцидента в завода на компанията "Нипон Дайнауейв Пакъджинг", но обстоятелството, че в експлодиралия резервоар все още е останало определено количество корозивен разтвор, затруднява спасителните дейности.

Свързани статии

Сред ранените има един пожарникар. Властите съобщават, че някои от пострадалите са получили химически изгаряния, а други - увреждания от вдишване на опасни вещества. Състоянието на ранените варира от леко до критично. Засега няма опасност за населението.

Заводът произвежда суровини за салфетки, хартия за печат, чаши, чинии, картонени кутии и други стоки. В него работят около 1000 души, посочва АП.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

експлозия завод Вашингтон
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem