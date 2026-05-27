Д-р Брънзалов: Здравната осигуровка трябва да бъде вдигната

Председателят УС на БЛС д-р Николай Брънзалов подчерта, че са необходими спешни политически решения за финансирането и организацията на здравната система. Кадровата криза е сред сериозните проблеми, а недостигът на спешни медици и недостатъчният брой линейки поставят под въпрос качеството на обслужването.

Д-р Брънзалов е на мнение, че без реформа във финансирането системата, не може да отговори на нарастващите нужди на пациентите.

Председателят на БЛС акцентира върху тежкия труд на спешните медици и недостига на кадри в сектора. Брънзалов констатира, че младите лекари все по-рядко избират спешната медицина.

“Кадровата криза в системата на здравеопазване е много тежка“, заяви пред БНТ експертът.

Липсата на линейки, бюджетът на Касата

Д-р Брънзалов засегна и темата за липсата на линейки и финансиране, като постави въпроса за политическите решения в сектора. Той е на мнение, че трябва да се вземе политическо решение. “Правим ли европейско здравеопазване или ще си кретаме по същия начин – да се взимат решения когато стане беда, да се закърпи положението“, каза председателят на БЛС.

Д-р Брънзалов засегна и темата за финансирането на системата и бюджета на здравната каса. По думите му разговорите с институциите все още са в начален етап. “Един единствен разговор имахме с Катя Ивкова. Разговорът беше много ползотворен, но той свърши до едно място… Някои теми ги проговорихме, темата за бюджета оставяме за следващите срещи“, каза той за срещата със здравния министър.

Експертът акцентира върху нуждата от контрол и участието на пациента в системата, като отбеляза, че в обществото често се говори за злоупотреби, но проблемът е по-сложен.

По отношение на средствата в системата председателят на БЛС беше категоричен, че те не са достатъчни, а разходите растат.

“Средствата определено са недостатъчни и това е ясно на всички“, каза д-р Брънзалов.

Цената на медицинските услуги

Председателят на БЛС коментира и темата за доплащането и цената на медицинските услуги. Според него системата не може да функционира без реално финансиране. По думите му решението минава през увеличаване на здравните вноски или бюджета на системата.

“Здравната осигуровка в България категорично трябва да бъде вдигната, само че тук виждаме политически инат. По-удобно е да се казва, че докторите точат касата, отколкото да вземат решение, с което да дофинансират системата“, каза той.

Д-р Брънзалов коментира и регионалните дисбаланси в здравеопазването и недостига на кадри извън големите градове. По думите му е необходима държавна политика за разпределение и подкрепа на лечебните заведения в по-слабо населените райони.