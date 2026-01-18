IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Системата на МВР се срина, спря издаването на “Гражданска”

Проблемът е от вчера, работи се по отстраняването му

18.01.2026 | 14:58 ч. 5
БГНЕС

Срив в системата на МВЯ спря издаването на застраховка "Гражданска отговорност", съобщават от ведомството, цитирани от БТА.

Проблемът е от вчера.

От МВР допълниха, че проблемът е регистриран и се работи за неговото отстраняване. 

Блокирали са връзките между системата на МВР и Гаранционния фонд за "Гражданска отговорност“. Блокажът е при сключването на нови полици, иначе вноски по "Гражданска отговорност“ могат да се правят.

МВР срив система Гражданска отговорност застраховка
