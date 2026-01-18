Системата на МВР се срина, спря издаването на “Гражданска”

Срив в системата на МВЯ спря издаването на застраховка "Гражданска отговорност", съобщават от ведомството, цитирани от БТА.
Проблемът е от вчера.
От МВР допълниха, че проблемът е регистриран и се работи за неговото отстраняване.
Блокирали са връзките между системата на МВР и Гаранционния фонд за "Гражданска отговорност". Блокажът е при сключването на нови полици, иначе вноски по "Гражданска отговорност" могат да се правят.