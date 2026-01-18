IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Историк: Цар Симеон I Велики дипломат и отстоява идентичност

Д-р Симеон Хинковски с интересни подробности за живота на владетеля

18.01.2026 | 22:50 ч. 8

Историкът д-р Симеон Хинковски определи цар Симеон I Велики за интересна и смела личност. “Той де факто контролира целите Балкани", каза историкът в предаването “Операция История”.

Д-р Хинковски беше категоричен - трябва да гледаме абсолютно безпристрастно на този човек, за да разберем какво всъщност е искал да прави.

"Голяма част от нещата, за които винаги се говори, когато говорим за Симеон Велики, са, че той иска да стане римски император или по-скоро ромейски император, иска да стане василеопатор, както се казва в научните среди, или баща на императора... Всъщност Симеон отстоява идентичност. Той си прави неслучайно нова столица след събора от 893 година в Преслав, за да се откъсне от старата история на България и да изгради нещо, което наподобява оня познат на него град, където е учил и живял - Константинопол. Да напомня, но не като мащаби, а по-скоро като културна идентичност", посочи още Симеон Хинковски пред Bulgaria ON AIR

"Човекът винаги твърди, че е българин, макар че византийците го наричат полугрък. Човекът винаги твърди, че България е това, което го води, и човекът е доста добър дипломат. Ако му четем писмата, той играе на доста високо ниво", разказа още историкът. 

Гледайте целия разговор във видеото.

