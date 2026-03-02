Смартгривната на Сузи Уайлс за малко да пробие сигурността в Ситуационната зала?

Снимка от вътрешността на Ситуационната стая по време на военната операция на САЩ в Иран предизвика опасения от пробив в сигурността, след като началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс беше забелязана да носи електронно устройство на китката си.

Устройството предизвика опасения относно потенциален пробив на най-високите нива на управление в импровизираната Ситуационна стая на Тръмп в Мар-а-Лаго.

В рамките на часове главният изпълнителен директор на компанията, стояща зад устройството, се намеси, за да пресече спекулациите.

"Нарича се whoop ("уууп“), заяви Уил Ахмед, основател и изпълнителен директор на whooр, идентифицирайки гривната, видяна на широко разпространеното изображение.

"Тук няма друга история освен мъртъв аятолах и зелено възстановяване“, добави той, визирайки показателя за оценка на възстановяването на устройството.

President Donald J. Trump Monitors U.S. Military Operations in Iran: Operation Epic Fury, February 28, 2026 pic.twitter.com/st88hbLrpY — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Спорът избухна, след като Белият дом публикува снимки на президента Доналд Тръмп, наблюдаващ "Операция Епична ярост“ – съвместния удар между САЩ и Израел, при който бяха убити върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, и няколко висши ирански служители.

На едно изображение Уайлс се вижда да разговаря с Тръмп, докато носи черното устройство на китката си. Потребителите онлайн бързо спекулираха, че устройството прилича на Apple Watch или друг смарт часовник с Bluetooth.

Такива устройства често са ограничени в класифицирани среди поради възможностите за запис и предаване, като някои поставят под въпрос как подобно носимо устройство може да присъства по време на свръхсекретна военна операция.

President Donald J. Trump Monitors U.S. Military Operations in Iran: Operation Epic Fury, February 28, 2026 pic.twitter.com/OfnMkmBZ8G — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Ахмед отговори публично, заявявайки, че гривната Whoop "не включва микрофон, GPS или клетъчна връзка от какъвто и да е вид“.

Той добави, че устройството отдавна фигурира в одобрения списък на Агенцията за национална сигурност за лични електронни устройства.

Whoop, компания за носими фитнес устройства, базирана на абонамент, оценявана на приблизително 3,6 милиарда долара, произвежда тракери без екран, предназначени за наблюдение на съня, напрежението и възстановяването.

Гривата се синхронизира с приложение за смартфон, но самата тя не съдържа дисплей или клетъчно радио.

В отделна публикация Ахмед предположи, че след операция "Епична ярост“ Уайлс вероятно е проявявал физиологични маркери, свързани с възстановяването, като например нисък пулс в покой и висока вариабилност на пулса - показатели, които устройството проследява.

Белият дом също защити Уайлс, като заяви пред медиите, че устройствата Whoop са "сигурни по дизайн“ и са одобрени от за носене по време на класифицирани брифинги.

Въпреки това някои критици твърдят, че дори одобрените устройства могат да породят опасения в ултрачувствителни условия като Ситуационната зала, където строгите протоколи обикновено ограничават личната електроника, способна на безжична комуникация.

Разузнавателните агенции исторически са ограничавали носещите устройства с Bluetooth - включително смарт часовници и фитнес тракери - в определени класифицирани области.

Смутът се разрази на фона на бързо ескалиращ конфликт в Близкия изток.

Снимки, публикувани от Белия дом, показват как Тръмп наблюдава операцията от това, което помощниците му описаха като импровизирана ситуационна стая в неговия клуб Mar-a-Lago в Палм Бийч. Критиците се възползваха както от местоположението, така и от видимото електронно устройство.

"Президентът току-що започна война“, написа щатният журналист на Atlantic Том Никълс в X и добави: "Той трябваше да е във Вашингтон, както и неговият екип [по национална сигурност], и трябваше да бъде по телевизията снощи от Овалния кабинет без шантавата дядовска шапка.“

Други поставиха под въпрос сигурността на самата обстановка във Флорида.

"Ситуационната стая“ [в Mar-a-Lago] дори няма стени“, написа един потребител на X. "Буквално можете да видите хора, които слушат. Това са просто завеси, преметнати върху някои греди на тавана.“ Напълно отворено за хората да видят и чуят какво се случва.“

Vice President JD Vance and Cabinet Secretaries in the Situation Room, February 28, 2026 pic.twitter.com/x3AFYv3fyH — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и директорът на Националното разузнаване Тулси Габард не са присъствали във Флорида по време на удара, като двамата са били в истинската ситуационна зала на Белия дом във Вашингтон.