Хороскоп за седмицата – какво да очаквате според зодията си до 8 март

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 2 – 8 март 2026. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Вдъхновение, нови идеи, творчески експерименти, изненадващи симпатии, особено след като Венера премине в знака ви. Събитията ще са интригуващи и ще се случват бавно, без да създават напрежение. Ще промените отношението си към обичайни неща, които могат да придобият съвсем друг смисъл. Странни запознанства ще се редуват с нестандартни решения по естествен и лесен за възприемане начин. Използвайте периода за справяне със сложните казуси, които предстоят.

Телец

Затруднения ще има, но те не бива да пречат на стремежите ви. Събитията ще се развиват по-бавно от обикновено. Ще разполагате с възможност да осъзнаете мащабното им влияние и да обмисляте решенията си подробно. Ще получавате подкрепата, която ви е необходима неочаквано, но в точния момент. Натрупаният опит ще е изключително ценен за довършване на започнатото. Ориентирайте усилията си към изостаналите занимания. Точно те ще се окажат печеливши.

