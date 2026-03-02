IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Янкулов назначи за свои заместници съдия и прокурор

Това са Андрей Георгиев и Георги Балков

02.03.2026 | 15:49 ч. Обновена: 02.03.2026 | 15:49 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Съдията Андрей Георгиев и прокурорът Георги Балков са назначени за заместник-министри на правосъдието със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров от днес и стават част от екипа на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

Андрей Георгиев е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2011 – 2012 г. е на обмен по програма „ЕРАЗЪМ“ в Университета на Саарланд, Саарбрюкен, Германия. През 2014 г. е включен в програмата за студенти с интереси в областта на интелектуалната собственост на Службата за хармонизация на вътрешния пазар в Аликанте, Испания, бил е стажант и при съдия Кърт Енгелхард във Федералния съд на Луизиана, Ню Орлиънс, САЩ. От юли 2017 г. е младши съдия в Софийския градски съд – последователно във въззивните граждански състави и наказателното отделение на съда. Съдия в гражданските отделения на Софийския районен съд от юли 2019 г. От май 2022 г. до февруари 2023 г. е командирован в регистратурата на Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Бил е хоноруван асистент по обща част на гражданското право в СУ „Св. Климент Охридски“ от октомври 2018 г. до юни 2022 г. Хоноруван асистент по вещно право в НБУ от март 2018 г. досега. Владее английски, немски и италиански език.

Георги Балков е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В периода 2013 г. до септември 2016 г. е юрисконсулт в отдел „Правно-нормативен” на Агенция „Митници” към Митница Русе. През следващата година като кандидат за младши прокурор, преминава през задължителното обучение  в Националния институт на правосъдието.  От юли 2017 г. до юли 2020 г. е младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура – Плевен. Командирован в Софийска районна прокуратура до юли 2021 г. От септември 2021 г. до момента е прокурор в Районна прокуратура – Перник. Владее английски и немски език.

На 19 февруари служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров встъпи в длъжност. След като положи клетва в Народното събрание, в Министерския съвет се състоя церемония по предаване и приемане на властта.

Министерство на правосъдието заместник - министри Янкулов
