Студено, с отрицателни температури и през деня ще е днес

Малко по-високи ще са температурите в крайните югозападни райони и по южното крайбрежие на морето

19.01.2026 | 07:11 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Днес ще остане студено с минимални температури между минус 12° и минус 7°, максимални - между минус 5° и 0°. Малко по-високи ще са температурите в крайните югозападни райони и по южното крайбрежие на морето. 

Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток, в Източна България - от север. 

Облачността над Северна България ще бъде значителна и в източната част ще прехвърча сняг. Над Южна България ще бъде предимно слънчево, сочи прогнозата на НИМХ.

Над Северното Черноморие ще има значителна облачност и на места ще прехвърча сняг, докато над Южното ще бъде предимно слънчево. Ще бъде студено с максимални температури от минус 3° в северните райони до 2° към Ахтопол. Ще духа умерен северен вятър, който ще създава усещане за още по-студено време. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, но студено. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, на 2000 метра – около минус 9°.

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се смени с югоизточен. Ще преобладава слънчево време, след обяд от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Температурите слабо ще се повишат и минималните ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните - от минус 2° до 3°. 

В сряда ще преобладава облачно време и на много места в Южна България и Предбалкана ще превалява сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток.

 

прогноза за времето
