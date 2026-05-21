Затрупан българин в рухнала сграда в Германия

Тялото на румънска туристка бе извадено изпод развалините на срутилата се в Източна Германия сграда. Продължава издирването на още двама души - нейна сънародничка и българин, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Многоетажната жилищна сграда в град Гьорлиц, провинция Саксония, близо до границата с Полша, се срути в понеделник вечерта. За момента причината не е установена, но има индикации, че става въпрос за експлозия, причинена от изтичане на газ, предаде БТА.

Говорителка на германската полиция съобщи рано тази сутрин пред ДПА, че тялото на 25-годишната румънка е било открито под развалините около 22:30 (23:30 ч. българско време) вчера. Спасителната операция е била спряна временно до провеждането на съдебномедицинско разследване и изваждането на трупа.

В неизвестност остават двама души - 26-годишна румънка и 48-годишен мъж, който има българско и германско гражданство.

В сградата е имало апартаменти за отдаване под наем и настаняване на туристи. Кметът на Гьорлиц Октавиан Урсу, който е от румънски произход и е представител на Християндемократическия съюз, каза, че рухването на сградата, изглежда, се дължи на газова експлозия.

Течът, който е бил установен няколко часа след трагедията, продължава, което усложнява спасителната операция.