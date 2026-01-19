Дикме: И турци, и българи не приемат този модел на управление

Бившият депутат от ДПС Мехмед Дикме заяви, че президентската институция няма срок, в който да назначи служебен кабинет и да насрочи дата за предсрочни парламентарни избори.

”Президентът не е длъжен още тази седмица да насрочи изборите. В Конституцията той няма такъв срок. Преценката е негова - преди или след Великден ще насрочи изборите”, каза в интервю за БНР Дикме.

Бившият депутат припомни, че първо предстоят консултации с политическите партии относно съставянето на служебния кабинет. Евентуално след това може би картината ще стане малко по-ясна отколкото е сега. “Всяко нещо, което би могло да се каже в настоящия момент, утре би може да е съвсем различно", коментира Дикме.

Дикме изрази съмнение Радев да напусне институцията и да се яви на тези избори. ”Това е въпрос, на който Радев трябва да отговори, подчерта бившият народен представител и припомни за президентите Петър Стоянов и Георги Първанов, които се включиха в политическия живот след мандатите си и "буквално катастрофираха”.

"Въпрос на преценка - точно кога ще се използва времето, най-доброто време, ако реши президентът да участва в изборите. Ако той участва, политическата картина ще е коренно различна, както и възможностите за коалиции след изборите ще бъдат коренно различни от настоящата ситуация”, на мнение е Дикме.

Мехмед Дикме отново отправи критики към конституционните промени, които ограничиха избора на президента за служебен премиер. “Какво ще стане, ако всички откажат”, попита той и отбеляза, че всички потенциални кандидати за служебен премиер са политически играчи.

“Служебният кабинет няма да бъде независим, той ще е политически зависим от хората, които са го излъчили”, обясни още Дикме.

Бившият депутат от ДПС коментира и избора на Румен Радев да даде третия мандат за съставяне на правителство на АПС. По думите му нищо случайно няма в този избор - “човек трябва да избере най-малкото зло”. Според него обаче това е и ясен знак за бъдещо сътрудничество.

"Тук има много неща с условности, но трябва да се търси някакъв подтекст в решението на президента за връчването на този мандат. Етническият мир не се гради на желанието на политиците”, категоричен е Дикме и продължи:



"Етническият мир в България се гради на добрите взаимоотношения между всички етнически групи, в това число и българи - турци, които живеят в България. Никой не може да го наруши този етнически мир, точно обратното ще получи който се опита да се заиграе и да го наруши. Нито Пеевски, нито президентът, нито Борисов, нито който и да е може да наруши добрите взаимоотношения на хората, които живеят в България. Те живеят в мир, спокойствие и добросъседство, със зачитане на традициите и уважаване на правата и свободите на всеки гражданин".

Дикме подчерта, че на протестите през декември е имало и много хора от малцинствата. “Те излязоха не срещу един или срещу друг, те излязоха срещу статуквото, срещу модела на управление. И турци, и българи не приемат този модел на управление".

Според него ако в бъдеще ГЕРБ ще търси такава коалиция, каквато е в момента, нищо няма да се промени, а протестите ще продължат, но този път ще са много по-мащабни. "Може би хората ще бъдат вече с тоягите, защото ако днес бяха младежите по улиците, утре ще излязат и техните родители, а те със сигурност ще реагират много по-остро", смята бившият народен представител.