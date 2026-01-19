Зафиров: Оставката на Радев ще помогне политиката да се върне към същността й

"БСП отново има президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!", каза вицепремиерът в оставка и лидер на БСП Атанас Зафиров във Фейсбук.

Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностния й център - благото на хората, добавя Зафиров в публикацията си.

Румен Радев обяви тази вечер, че прави обръщение за последен път като президент на България и утре подава оставка пред Конституционния съд. Вицепрезидентът Илияна Йотова ще го замести на поста държавен глава, каза той. Това предвижда и закона. Тепърва Конституционния съд ще трябва да обяви оставката за приета, което се очаква да стане в кратки срокове. След което Илияна Йотова ще трябва да проведе консултации с 10-те в домовата книга, за да определи служебен премиер. В нейните ръце ще бъде и определяне на датата за предсрочни избори.