Президентът Румен Радев официално ще депозира оставката си днес

Българският президент Румен Радев официално ще подаде своята оставка днес пред Конституционния съд. Това изисква член 97 на Конституцията, който е една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента.

В телевизионно обръщение снощи Радев заяви, че за последен път говори като президент на страната и обвини „порочния модел на управление“, който „има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията“. В изявлението си той обеща, че днес ще подаде своята оставка и даде ясно да се разбере, че слиза на политическата сцена и влиза в битката за Народно събрание.

Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.

До този момент в историята на страната ни няма случай на подадена оставка от президент на България.

На втория тур на първите демократични избори за президент – на 19 януари 1992 г. за президент и вицепрезидент са избрани Желю Желев и Блага Димитрова, издигнати от СДС. На 30 юни 1993 г. вицепрезидентът Блага Димитрова подава оставка. Тогава решение на Конституционния съд е отнело не повече от седмица. За него не се събират нито доказателства, нито становища. Не се и изслушват страните.

Очакванията са, че и този път съдът до седмица ще приеме решение за прекратяване на пълномощията и на Румен Радев като президент.

След това решение, което влиза в сила с постановяването му, вицепрезидентът Илияна Йотова ще встъпи в длъжността президент до края на мандата.

Ако Конституционният съд се произнесе и Йотова положи клетва до края на седмицата, консултациите за служебно правителство ще могат да започнат още през следващата седмица.

Румен Радев е петият демократично избран президент на Република България. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.

Президентът, чийто втори мандат изтича в края на 2026 г., многократно даваше знаци, че може да участва в нови избори.

Според коментари в световните агенции оставката на българския президент посочва намерението му да вземе участие в предсрочните парламентарни избори, които станаха неизбежни след отказа на партиите в парламента да предприемат действия по сформирането на ново правителство.

Според политическите анализатори нова политическа сила, оглавена от Радев, вероятно значително ще промени българския политически пейзаж, отбелязва ДПА. Влизането ѝ в парламента се смята за сигурно, което би могло да означава, че по-малките партии няма повече да могат да преминат 4-процентната бариера.