Румен Радев подаде оставката, КС решава кога сдава президентството

Президентът Румен Радев депозира оставката си пред Конституционния съд, който трябва да я одобри. В Основния закон обаче не е посочено в какъв срок конституционните съдии трябва да се произнесат.

Държавният глава очаква неговото произнасяне.

Припомняме, че няма задължителен краен срок, в който съдът трябва да излезе с решение, но се очаква това да стане в максимално кратки срокове. Съдът ще проверява дали Радев е подал оставка под натиск, което е очевидно, че не е така.

Вчера в специално обръщение към нацията президентът Румен Радев обяви тази вечер, че ще депозира оставката си пред Конституционния.

Според член 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред Конституционния съд. След подадена от президента оставка, пълномощията му се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства. Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова.

Румен Радев е петият демократично избран президент на Република България, се посочва на сайта на държавния глава. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България.