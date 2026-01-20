Съдия Павлина Панова ще е докладчик по делото за оставката на Радев

Днес, 20.01.2026 г., Конституционният съд образува дело №3/2026 г. по повод постъпила на основание чл. 97, ал. 1, т. 1 от Конституцията оставка на президента на Република България Румен Радев.

Съдия Павлина Панов е определена за докладчик по делото, съобщават от Конституционния съд.

Вчера в извънредно обръщение до българския народ президентът Радев обяви, че ще депозира оставката си от поста днес. По обяд държавният глава спази обещанието си и депозира оставка в Конституционния съд.

Срок за произнасянето на Конституционния съд няма.