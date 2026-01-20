Сачева за оставката на Радев: В летенето е важен пилотът, в политиката екипът

“Докато в летенето е важен пилотът, в политиката е важен екипът”, каза депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева след депозираната оставка на държавния глава Румен Радев.

“ГЕРБ няма да се бори с господин Радев и с неговия политически субект. ГЕРБ ще остави на г-н Радев да се бори с реалността”, каза още зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ.

"Вчерашното изявление на Румен Радев не съдържаше конкретика нито по отношение на неговите намерения, нито по отношение на евентуалната негова платформа, с която той би се явил. Затова трудно можем да направим съдържателен коментар", каза още Сачева.

"Аз казах, когато отидох на консултациите, че имам чувството, че влизам в най-голямата политическа централа в страната. Само няколко седмици по-късно от инкубатора на политически партии имаме заявка за нов политически субект и очакваме да видим какво ще бъде предложено. Времето на моралните монолози и на церемониите приключи. Радваме се, че на терен ще можем да видим нещо по-конкретно по отношение на програма, по отношение на екип и всички неща, които са свързани с реалната политика и с реалното управление, защото там се доказват кой може и кой не може всъщност да работи за България", каза още Сачева.

"Нека да видим какъв е този политически проект, с каква заявка върви. ГЕРБ е правил различни коалиции, с различни политически субекти. Искаме да се концентрираме върху това, което е важно за нас- да капитализиране членството ни в еврозоната, защото истинският суверенитет на една държава минава през силна икономика", добави Сачева.

Народният представител каза още, че важните теми за ГЕРБ ще са икономика, инвестиции и иновации.

“Всеки вижда това, което иска в това изявление, така че наистина към автора на този апел трябва да обърнем и нашите въпроси. Какво се има предвид под нов обществен договор? Защото звучи добре, но е важно да знаем какви са плановете на господин Радев по отношение на управлението на България. Дали говорим за това ще се запази ли парламентарната демокрация, дали говорим за президентска република. Какво се има предвид под понятието нов обществен договор и какво всъщност се предлага на българските граждани. И най-вече, докато в летенето важен обикновено е пилота, в политиката важен е и екипът. Така че нека да видим какъв ще бъде екипът, защото той ще бъде най-ясното свидетелство за това каква ще бъде и политиката. В последните 9 години видяхме различни варианти за екипи на господин Радев, различни политически субекти, които той се опита да вкара в българската политика. Сега, когато той лично ще излезе на терен, наистина с интерес следим какво ще е продължението на тази реч", обясни Сачева.

Тя добави, че както досега, ГЕРБ ще води градивна кампания, която ще бъде около очертаните стълбове.

"Разчитаме на всички наши членове, симпатизанти. Разчитаме, разбира се, и на периферия. Разчитаме на всички хора, които искат реална политика, която се прави от реални политици. На това разчитаме ние. А що се отнася до господин Радев, ГЕРБ няма да се бори с господин Радев и с неговия политически субект. ГЕРБ ще остави на господин Радев да се бори с реалността, заключи Сачева.