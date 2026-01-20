Според Асен Василев предстоящият парламентарен вот ще е съдбоносен

Председателят на “Продължаваме промяната” Асен Василев коментира депозираната оставка на президента Румен Радев и определи предстоящия парламентарен вот като съдбоновен за България.

"Бъдещето на държавата е в ръцете на хората, няма нужда да чакат спасител, ако искат нещо да се случи, трябва сами да го направят. Излизането на Румен Радев на политическия терен изяснява картината в страната и дава реален избор на гражданите в каква България искат да живеят. Дали искат да живеят в силна Европа, която е способна да се защити с обща армия, и която не се оправдава с вето, а с общи правила и разбиране”, започна Василев.

“Ако ЕС не може да се защити, ще бъде ръфан парче по парче от изток и запад. Дали хората искат да живеят в България на двата стола, където се гледа на изток и запад, и където се снишаваме и това обикновено води до национална катастрофа. Или искат да живеят в България на корупцията и стабилната бедност? Това са трите пътя пред страната на идните парламентарни избори. По кой път ще поемем зависи изцяло от гражданите. Изборът е ваш", заяви лидерът на ПП.

А по какъв път ще поеме страната ни, зависи изцяло от българските граждани, каза още Василев. Бившият финансов министър обяви, че има няколко въпроса пред Радев.

"Дали той иска силна България в силна Европа или иска България по Орбанов модел, която да играе ролята на Троянски кон в ЕС", попита Василев.

"Радев каза, че е за 100% машинно гласуване, по време на кабинета "Денков", когато машинното гласуване бе саботирано, той не позволи да бъде сменен шефът на ДАНС, защо", добави Василев.

Той попита още как трябва да изглежда системата на здравеопазването, образованието, ще се присъедини ли съм позицията да се запази текущата данъчната система.

"Всички български граждани вече имат ясна алтернатива, извинения да не се гласува - няма. Този вот наистина ще бъде съдбовен за България", каза още Василев.

Лидерът на ПП призова президента ясно да заяви каква България вижда той и неговата партия иска да изгради.

"ГЕРБ и ДПС трябва да имат под 80 депутати, за да се осъществят реформите и промените в съдебната система. За мен Конституцията не бива да връщани към предишния си вид, защото тогава президентът влиза в ролята на Луи XIV. Преценката за това кой да бъде служебен премиер е изцяло на г-жа Йотова, не е здравословно да се месим в работата ѝ", коментира още Василев.