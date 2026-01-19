IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радостин Василев: Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник

Той пожела успех на президента

19.01.2026 | 19:46 ч.
Снимка: БГНЕС

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев използва социалните мрежи и направи кратък коментар след изявлението на президента Румен Радев, че подава оставка утре.

Пожелавам успех на Румен Радев на политическия терен! Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения! 

За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично! Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции.

Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник. Няма време за губене, време е за мъже!

радостин василев меч
