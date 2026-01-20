Руската медия ТАСС похвали Радев заради хвърлената оставка

Решението на Румен Радев да участва в предизборната кампания в качеството на политически лидер е единствената възможност за изход на страната от кризата.

Този коментар прави държавната руска информационна агенция ТАСС в информацията си за подадената от Румен Радев оставка в понеделник вечерта. Твърдението си правителствената руска агенция основава на анонимни експерти.

"В продължение на много години в българското политическо пространство цари застой. Изборите, които ще са осми за последните пет години, на практика не променят съотношението на силите и не привличат избирателите. Появата на Радев на това политическо поле е способна да промени ситуацията", гласи коментарът, който прави ТАСС.

Според руската агенция кандидатурата на Румен Радев е най-предпочитаната от българските избиратели, но въпреки това може и негова партия да не получи мнозинство от 121 депутата в следващия парламент.

Президентът Румен Радев обяви оттеглянето си от поста президент в понеделник вечерта в обръщение към народа. А във вторник подаде оставката си и пред Конституционния съд. Все още Радев не е обявил с какъв политически проект възнамерява да участва на президентските избори.