Протест пред екоинспекцията в Търново заради варовикова кариера

Напрежение пред екоинспекцията във Велико Търново. Жители на града и околните населени места тази сутрин протестираха срещу инвестиционното намерение за изграждане на варовикова кариера в село Балван.

Протестът блокира за кратко пътя София - Варна на изхода за Велико Търново.

"Очакваме институциите, чиято роля е да защитят обществения интерес, наистина да го направят, защото ние не сме някакъв скалъпен доклад, ние сме живи хора и европейски граждани", заяви протестиращ.

"Искаме едно единствено нещо - правото да живеем в благоприятна и здравословна среда. Целият вятър ще напълни Велико Търново с фини прахови частици и ще отрови живота на децата ни, на поколенията", каза организаторът на протеста Димитър Манолов.

Всички общински съветници, кметът на Велико Търново и кметовете на села в областта са против инвестицията.

"Допълнително изискахме от инвеститора да направи хидрогеоложко проучване. Направено е, съгласувано е и е изпратено на всички", коментира директорът на РИОСВ-Велико Търново инж. Станислав Станчев.

Днес Експертният екологичен съвет разгледа инвестиционното намерение, като решението за него ще излезе в седемдневен срок.

Протестиращите заплашват, че ако то бъде одобрено, ще блокират главните пътища в района.