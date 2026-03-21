Вучич: Близо сме до Трета световна война

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че светът може вече да се намира в състояние на глобален конфликт, макар това официално да не се признава. Той предупреди и за нарастващи рискове от мащабна война.

Президентът е на мнение, че сме близо до Трета световна война, предаде Berliner Zeitung.

По думите му основната причина за напрежението е борбата за ресурси – нефт, газ, редки метали и други стратегически суровини.

Конкуренцията за достъп до тях, както и до ключови логистични маршрути, изостря противопоставянето между държавите.

Вучич подчерта, че тази конкуренция увеличава опасността от директни военни сблъсъци, включително между държави, притежаващи ядрено оръжие.

Според него много страни в момента се опитват да печелят време, докато паралелно се подготвят за евентуални големи конфликти.

Сръбският президент не изключи и възможността за използване на тактическо ядрено оръжие в бъдещи войни.

Той припомни, че както Първата световна война, така и Втората световна война са започнали от локални кризи, които впоследствие са прераснали в глобални конфликти.