Министър Игнатов напомни: Изкуственият интелект е само инструмент

Технологичният напредък не отменя, а засилва нуждата от повече човечност, емпатия и лидерство. Технологиите допълнително подчертават ролята на учителя в подкрепата, развитието и насърчаването на креативното мислене. Това каза министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов, който участва във форума „Иновациите и изкуственият интелект в частното образование – опит, практики и визия за развитие на ключови умения“.

По думите му образованието на бъдещето ще бъде успешно тогава, когато съчетае технологичните възможности с дълбокото разбиране за човека.

„Не бива да позволяваме на изкуствения интелект да победи естествения. Нужно е учителите постоянно да напомнят, че това е просто инструмент, който се появява, за да помогне на човека да направи следващия голям скок“, посочи той.

Според него съвременното общество се развива с темпове, които правят невъзможно точното прогнозиране на бъдещия пазар на труда. „Нашата задача е да подготвим децата да бъдат лидери и водачи на промените. Въпреки засиления фокус върху техническите специалности, разбирането на човешката природа, комуникацията и социалните взаимодействия ще останат фундаментални за развитието на обществото“, отбеляза той.

Днешният форум, който беше открит от председателя на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) Мария Каменова, постави акцент върху образователните практики и иновации, психичното здраве на децата и работещите в системата, изкуствения интелект в обучението и др. Министър Игнатов подчерта, че частният сектор в България винаги е бил двигател на иновациите, които тръгват от предприемчивия дух.

Според заместник-министъра на образованието и науката д-р Наталия Михалевска е необходимо да се въведе индекс на иновативност в системата, като преди това се проучи и международният опит. „Каквито и иновации и лидерство обаче да се прилагат, те няма да доведат до добри резултати, ако в училището няма среда на доверие, сътрудничество и подкрепа“, каза тя. По думите й практиката показва, че всички успешни примери за социално учене се реализират в среда, в която има свобода, увереност и подкрепящи взаимоотношения. Затова и МОН прави стъпки за въвеждането на педагогическа супервизия – подкрепа от учители за учители.

На събитието присъстваха още проф. Галин Цоков, директор на Института по образованието, заместник-кметът на София Десислава Желязкова, директорът на издателство „Аз-буки“ Емил Спахийски, Асен Александров, както и други представители на образователната общност.