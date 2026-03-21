Никола Цолов подкара болид по новата писта в Самоков

Звездата на българския автомобилен спорт - Никола Цолов, се завърна в България, за да открие новата писта в Самоков.

Това е едно от най-големите трасета на Балканския полуостров и обещава да стане ключов център за автомобилни състезания в региона. Цолов, който е известен със своите успехи на международната сцена, зарадва българските фенове с демонстрация на уменията си. Той подкара болид по чисто новата писта.

"Много се радвам, че най-накрая има писта, която е много близо до София. Много ценно е да популяризираме повече спорта в България. В моя път, аз трябваше да прекарам много време извън България, на различни писти, за да се подготвя.

Кой знае какво щеше да стане, ако имах писта вкъщи, с която да карам и да съм още по-подготвен за много ключови моменти за мен. Много се радвам и бих идвал често", заяви 19-годишният пилот на Кампос Рейсинг, цитиран от БГНЕС.

Никола Цолов успя да намери повече време, за да се завърне в България, след като два от стартовете в календара на Формула 2 бяха отменени заради напрежението в Близкия Изток - в Бахрейн и в Саудитска Арабия.