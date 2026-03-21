ЦИК: Над 37 000 заявления за гласуване извън страната до момента

Над 37 200 са подадените до момента заявления за гласуване извън страната. От Централната избирателна комисия напомнят, че срокът за това изтича в 24 часа българско време на 24 март.

Най-много са подадените заявления за Турция – над 8500, Великобритания – 6300, Германия – 4500, и почти 3000 – в САЩ, а само по едно – в Чили, Филипините и Доминиканска република. Справка в сайта на ЦИК показва, че има и 51 подадени заявления в Обединени арабски емирства и 11 в Израел, предаде БНР.

Българските граждани, които имат право да избират и желаят да упражнят правото си на глас извън страната в изборите за народни представители на 19 април 2026 г., заявяват своето желание чрез подаване на заявление за вписване в списък за гласуване извън страната по един от следните три начина - чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия, като проверката на вписаните в него данни се извършва автоматизирано едновременно с подаването, чрез писмено заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено с писмо по пощата или чрез куриерска услуга до дипломатическото или консулско представителство на България в съответната държава, или чрез писмено заявление по образец подписано саморъчно и подадено лично пред дипломатическото или консулско представителство в съответната държава.

Тези, които са подали заявление и са включени в списък за гласуване в чужбина, се заличават служебно от избирателния списък за тези избори по постоянния им адрес в България, без да е необходимо те да предприемат действия за това.

Електронното заявление за гласуване извън страната е достъпно на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Местата и държавите, в които се разкриват избирателни секции и може да се гласува извън страната, се обявяват на интернет страницата на Министерството на външните работи след окончателното им определяне от Централната избирателна комисия – в срок до 28 март.