Пеевски настоя България да се присъедини към Съвета за мир на Тръмп

а България е много важно да бъде част от тази инициатива, написа лидерът на ДПС-НН

21.01.2026 | 18:46 ч.
По повод публикуваната информация, че президентът в оставка Румен Радев е получил от президента на САЩ Доналд Тръмп покана България да се присъедини към страните-основателки на инициирания от американския президент Съвет за мир призовавам президента Радев незабавно да я внесе в Народното събрание, където тя да бъде гласувана и след това да бъде предадена на Министерски съвет , за да осъществи последващите стъпки, за присъединяването на страната към Съвета за мир.

Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"За България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони", подчерта Пеевски.
Той настоява страната ни да не пропусне шанса да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред.

Делян Пеевски Румен Радев Съвет за мир Доналд Тръмп
