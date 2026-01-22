Русе скован от лед, десетки са със счупвания и травми ВИДЕО

Русе бе скован от поледица след леден дъжд през нощта. От общината съобщиха, че екипите на три фирми работят по обработката на пътищата срещу заледявания, предаде БГНЕС.

Служители и техника от общинските предприятия „Паркстрой" и „Комунални дейности" също са на терен, за да опесъчават основните пешеходни зони. За няколко часа, са постъпили десетки сигнали за хора със счупени крайници след падане по заледените настилки.

Няма данни за проблеми с електрозахранването и ВиК мрежата в малките населени места, съобщи Никола Лазаров, зам.-кмет на Община Русе.