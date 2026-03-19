Калин Стоянов подава сигнал срещу Демерджиев за натиск в Кърджали

Депутатът от ПГ на ДПС-Ново начало Калин Стоянов ще сигнализира СГП да провери действията на бившия служебен министър и кандидат за депутат Иван Демерджиев за полицейски натиск и опити за сплашване срещу политическите му опоненти от ДПС и злоупотреба с влияние върху структурите на МВР в Кърджали. В публикация в социалните медии Калин Стоянов пише:

“В деня след регистрацията на листата в Кърджали, където Демерджиев ще бъде водач на коалицията, с която Радев се явява на изборите, г-н “Бях точен с парите“ е провел среща с изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. На тази среща той му е наредил да започнат масови арести в града и областта на кметове, симпатизанти и активисти на ДПС, ПОД ПРЕДЛОГ, че се занимават с купуване на гласове.

Г-н “Бях точен с парите“ директно е заповядал на Кандев да бъдат задържани кметовете на гр. Кърджали - Ерол Мюмюн, на гр. Джебел - Неджми Али, и на гр. Черноочене - Айджан Ахмед. Целта на спуснатия в Кърджали Демерджиев била чрез репресии да стресира хората в региона, за да спечели мандат за коалицията на Радев.”

В поста си Калин Стоянов разкрива и че “Като вземем предвид, че новоназначеният директор на ОДМВР-Кърджали е извършил безпрецедентна чистка на всички нива в дирекцията, както и в отделните районни управления в областта, става ясно, че в действителност Кандев се готви да изпълни нарежданията на един от своите кукловоди - Демерджиев. Подобен сценарий бил подготвен за всички областни градове и насочен само и единствено срещу хора на ДПС.”