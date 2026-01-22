Неволите на русенци: Центърът е огледало, придвижването - изпитание

Зимното време отново създава проблеми.

Падналият дъжд създаде опасна поледица в Русе.

Пътните платна по основните улици бяха опесъчени, но малките улички и тротоарите се превърнаха в стъкло, създавайки опасност както за автомобилите, така и за пешеходците.

Придвижването пеш в града се превърна в истинско изпитание за жителите на Русе. В социалните мрежи се напълни с видеоклипове от неволите на хората.

"От "Мальовица" идваме, там автобус върви. Но тук, центърът, е огледало. Пътят е посипан с сол, автобусите вървят, но хората не", каза Теодора Николова.

"Аз вървях по тротоара. Улиците, където са минавали колите, е размекнато, но ме е страх да вървя по улицата. Предизвикателство е и за шофьорите", споделя Василена Жекова.

Много родители решиха да не пускат децата си на училище.

Отсъствията им ще бъдат извинени заради обстановката.

От общината обясниха, че са взели превантивни мерки, въпреки липсата на код за опасно време.

"Целият ресурс на община Русе беше впрегнат за почистване на улиците, за предотвратяване на обледяванията. Имаше много тротоари, които бяха заледени, за което взехме отношение още в ранните часове на деня. Всички хора, които са на терен, ръчно разпръскващи сол, бяха извадени", увери зам.-кметът на община Русе Никола Лазаров.

Заради поледицата в Спешното отделение на болница "Канев" са постъпили много пациенти с различни фрактури по крайниците.