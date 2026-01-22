IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Автобус на градския аварира на ключово кръстовище

Образувало се е задръстване, преминаването е затруднено

22.01.2026 | 18:07 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Автобус на столичния градския транспорт е аварирал на кръстовището на булевардите "Тодор Александров" и "Константин Величков", съобщава БТА. 

Екип на полицията на място регулира движението. Има и авариен екип, който трябва да изтегли автобуса. 

Движението по бул. "Константин Величков" в посока кръстовището с бул. "Александър Стамболийски" е затворено за леки автомобили. Образувало се е задръстване и преминаването през участъка е затруднено.

Трамваите се движат нормално. 

