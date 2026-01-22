Оставката на президента: Утре следобед става политик и партиен секретар

България се нареди сред основателите на Съвета за мир. В Давос подписа си до този на Тръмп постави премиерът в оставка Росен Желязков.

Според политологът доц. Татяна Буруджиева позицията на ПП-ДБ по въпроса е естествена - те са избрали ЕС и са противници на това управление, на президентския екип в САЩ. “Дали България трябваше да е там, не мога да кажа, но при всички положения това, което чухме в интервюта на лидера на ГЕРБ, поне политиката и ориентацията е да поддържа и с Европейската комисия, и с Тръмп", обясни доц. Буруджиева в предаването "Денят ON AIR".

Според нея това е ход да сме част от пренареждането на света, но подчерта, че преди всичко, трябва да сме наясно с интересите си.

Журналистът Бойко Станкушев изрази съмнение да се ратифицира. "Нашата относителна тежест е минимална. Дори и да се ратифицира и да продължаваме да участваме - какво ще направим там?", попита той.

Изборите чукат на вратата

Пред Bulgaria ON AIR Станкушев подчерта, че ще има нов политически играч, който ще събере наказателен вот. Журналистът добави, че PR за бъдеща политическа дейност отдавна се прави.

"Щеше да е по-добре от негова гледна точка да е наесен. До последния момент социолозите няма да могат да го изчислят. Там са плаващи пясъци. Утре следобед става политик и партиен секретар. Това е различно от това да си президент. Има риск, защото може да вземе много, но наесен да се стопи", обясни Станкушев.

Според доц. Буруджиева в момента се намираме в ситуация на "врящото гърне от политически слухове, теории на конспирациите".

"Нажежават се много надежди. Те много бързо рухват след това. Ако не могат да направят правителство и отидем на втори избори тази година, е много вероятно да е трябвало да излезе през есента. Сами сме потопени от политиците в тежка манипулация, защото те така си представят тяхната победа. Имаме поне три субекта, които да декларират, че ще спечелят над 120 места. Имаме за първи път два пъти използване на фалшиви новини с фалшиви социологически данни. Манипулация се появява там, където не може да се случи нещо реално", смята политологът.

Дефицит на доверие

Станкушев изтъкна дефицита на доверие. Причината е, че хората не вярват, че системата може да работи, но в същото време има мобилизация в гражданския спектър.

"Изборите ще преминат по различен начин от досегашните, защото хората са нащрек. Ще има наблюдатели", прогнозира журналистът.

За първи път след четири години, когато имахме битка за второто място, но яснота за първото - в момента битката е за първото място, обобщи доц. Буруджиева.

