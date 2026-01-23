Кръвната проба за алкохол на директора на НП “Рила” е по-висока от полевия тест

Излязоха резултатите от кръвната проба на директора на Национален парк "Рила" Красимир Андонов, който катастрофира в понеделник вечерта. При направения полеви тест, устройството тогава отчете 2,31 промила алкохол в кръвта. Тестът му за наркотици също излезе положителен за марихуана.

Кръвната проба е направена в благоевградска болница, а резултатите за алкохол показват по-високо съдържание – 2,91 промила, съобщиха от прокуратурата в Кюстендил. Все още се очаква да излязат кръвните тестове за наркотици, съобщава БНТ.

В момента по случая тече разследване, каза прокурор Радостина Стоянова.

Андонов има право да оспорва пробите. Ако не успее да докаже други резултати, най-малко може да му бъде повдигнато обвинение за шофиране след употреба на алкохол.

Припомняме, че директорът на НП “Рила” Красимир Андонов катастрофира на пътя за село Боровец, община Кочериново, в понеделник вечерта. Инцидентът е станал на прав участник. Все още не е ясно какво точно се е случило, но след като автомобилът му е излязъл от пътя, той се е ударил в постройка в гробищния парк.

След инцидента директорът на парк "Рила" е бил хоспитализиран, но до момента не е задържан. Лечението му в благоевградска болница продължава.