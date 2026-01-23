Трябва ли да се хранят бездомните кучета и кога те стават агресивни? Просто е - изхвърлените домашни любимци се събират на групи, създават поколение и бройката им расте. Намират се жалостиви хора, които ги хранят с каквото намерят и така обгрижвани кучетата инстинктивно защитават територията си и нападат всеки дръзнал да наруши нейните граници.

В платформата на Helpbook.info наш потребител описа положението в кв. Симеоново, което става все по-страшно:

„Искам да сигнализирам за група кучета, които си живеят от години около 46 ДГ в кв. Симеоново. Обикалят на глутница и притесняват родители с деца. Често започват да “преследват”, дори скачат по колите, явно търсейки храна. Да не говорим, че около входа е буквално пълно с кучешки изпражнения. Сами разбирате, че през топлата част на годината това е предпоставка за зарази, освен неприятното усещане, което се носи и като "аромат". Моля, вземете мерки и ги приберете. Няколко пъти звъня на Екоравновесие, които обясняват, че са кастрирани и няма местя в приютите… това, господа, не е наш проблем и не би следвало да е оправдание. Ние си плащаме данъците, без да ви обясняваме дали имаме пари, така че моля, влезте си в ролята. Благодаря!". (целият сигнал вижте тук)

С подобен проблем се обърнаха към нас и от община Кюстендил: "По главната улица на с. Слокощица, около хранителния магазин и спирките на междуградския транспорт, обикалят бездомни кучета, които се спускат по хората. От приюта за животни не обръщат внимание и не желая да ги приберат! Моля да бъде обърнато внимание на този въпрос, до както все още няма нахапано дете или възрастен човек". (целият сигнал вижте тук)

„Подавам сигнал за над 20 безстопанствени кучета, намиращи се в двора на ПГ по строителство "Васил Левски". Вчера същата глутница беше в двора на ДГ Детско градче. Кучетата са много агресивни!“, сигналът е изпратен от град Варна, кв. "Младост", с молба за предприемане на незабавни действия. (целият сигнал вижте тук)

