IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 112

Четирима са задържани за участие в престъпна група за изнудвания

Извършени са 26 обиска в жилища и офиси на фирми за бързи кредити

23.01.2026 | 20:05 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Софийската градска прокуратура (СГП) обвини четирима души за участие в организирана престъпна група, действала от началото на 2024 г. в страната с цел да извлича имуществени облаги от изнудвания, съобщиха от градската прокуратура. Единият от четиримата е обвинен като ръководител на групата, а останалите като участници. Те са задържани за до 72 часа. 

Разследването се води от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и е под ръководството и надзора на СГП. 

Извършени са 26 обиска в жилищни обекти и офиси на фирми за бързи кредити. Разпитани са свидетели, изготвени са справки от мобилните оператори, анализирани са трафични данни, изискани са видеозаписи, назначени са видео-технически и лицево-идентификационни експертизи, приобщени са документи.

Предстои на 25 януари прокуратурата да внесе искане в Софийския градски съд да остави обвиняемите за постоянно в ареста.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

престъпна група изнудвания ГДБОП прокуратура
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem