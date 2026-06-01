Българин пострада тежко в катастрофа, предизвикана от него в Австрия

Пътен инцидент с участието на три леки автомобила на първокласния път Валхзее в Кьосен, Тирол, окръг Кицбюел в Австрия, е причинил тежки травми на един човек и леки наранявания на трима, съобщи австрийската новинарска агенция АПА.

Шофиращ 24-годишен българин се е блъснал в мантинелата и е бил изхвърлен в насрещното платно срещу идващата отсреща кола, управлявана от 19-годишен германец. Друг автомобил, с 69-годишен шофьор, се е блъснал в задната част на колата на германския младеж.

В резултат на инцидента българинът е получил тежки наранявания и е бил транспортиран с медицински хеликоптер в болницата в Куфщайн. Трима пътници в колата на 19-годишния германец са получили леки наранявания и са били откарани за преглед в болницата в Санкт Йохан в Тирол.

Четиримата пътници в колата на 69-годишния мъж са останали невредими.

И трите участвали в инцидента автомобила са претърпели значителни щети. Според полицията 24-годишният българин се е движел с вероятно превишена скорост в участък с ограничение от 60 км/ч. Вследствие на това в лек десен завой той е загубил контрол, колата се завъртяла няколко пъти и се е блъснала в мантинелата.

(Специално за БТА от Цветана Делибалтова)