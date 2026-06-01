IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Българин пострада тежко в катастрофа, предизвикана от него в Австрия

Три коли са се ударили при пътния инцидент

01.06.2026 | 08:38 ч. 12
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Пътен инцидент с участието на три леки автомобила на първокласния път Валхзее в Кьосен, Тирол, окръг Кицбюел в Австрия, е причинил тежки травми на един човек и леки наранявания на трима, съобщи австрийската новинарска агенция АПА.

Шофиращ 24-годишен българин се е блъснал в мантинелата и е бил изхвърлен в насрещното платно срещу идващата отсреща кола, управлявана от 19-годишен германец. Друг автомобил, с 69-годишен шофьор, се е блъснал в задната част на колата на германския младеж.

В резултат на инцидента българинът е получил тежки наранявания и е бил транспортиран с медицински хеликоптер в болницата в Куфщайн. Трима пътници в колата на 19-годишния германец са получили леки наранявания и са били откарани за преглед в болницата в Санкт Йохан в Тирол.

Четиримата пътници в колата на 69-годишния мъж са останали невредими.

И трите участвали в инцидента автомобила са претърпели значителни щети. Според полицията 24-годишният българин се е движел с вероятно превишена скорост в участък с ограничение от 60 км/ч. Вследствие на това в лек десен завой той е загубил контрол, колата се завъртяла няколко пъти и се е блъснала в мантинелата. 
(Специално за БТА от Цветана Делибалтова)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа Австрия първокласен път
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem