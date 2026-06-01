До края на юни обменяме безплатно левове в евро, след това може да има такси

Банките и “Български пощи” нямат право да отказват услугата

01.06.2026 | 08:52 ч. 12
БГНЕС

Българските граждани могат да обменят левове в евро безплатно до 30 юни в офисите на търговските банки и клоновете на “Български пощи" в населените места без банкови офиси. 

Обменният курс е официалният фиксиран курс от 1,95583 лв. за 1 евро, без такси и комисиони. След тази дата търговските банки и “Български пощи" могат да въведат такси за услугата, напомнят от онлайн платформата “Ние, потребителите”, цитирани от bTV.

При обмен в банките на суми над 30 хиляди лв. в рамките на една трансакция е необходима предварителна заявка, подадена три работни дни по-рано. В клоновете на “Български пощи" всеки може да обмени до 1000 лв. на ден, а в отделни клонове - до 10 000 лв. при предварителна заявка, подадена 3 до 5 работни дни по-рано.

До края на 2026 г. търговските банки и “Български пощи" нямат право да отказват услугата, като единственото изключение е за пощите при липса на налични средства в съответния момент. Българската народна банка ще продължи да извършва обмена безплатно и без комисиони безсрочно.

 

