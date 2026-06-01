IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Морето взе жертва: Жена се удави край Несебър

Инцидентът е станал около 20:30 часа в неделя

01.06.2026 | 08:14 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Тялото на жена е било открито във водите край плаж “Олимпийски надежди“ в района на Несебър.

Сигналът за инцидента е подаден в полицията в Несебър около 20:30 часа в неделя. По първоначални данни в морето е била забелязана давеща се жена, а впоследствие от водата е извадено безжизненото ѝ тяло.

Самоличността на починалата все още не е установена. При извършения оглед по тялото не са открити видими следи от насилие, информира местната полиция. На плажната ивица в близост до мястото на инцидента е намерена чанта с летни дрехи и джапанки, за които се предполага, че са принадлежали на жената.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделение “Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувана проверка, като работата по установяване на самоличността на жената и изясняване на причините за смъртта продължава. / БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Несебър море жертва удавяне жена
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem