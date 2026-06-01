Все по-често мечките слизат в населените места в Благоевградско

Все по-чести са случаите на кафяви мечки, които слизат в близост до населените места в Благоевградско, показват кадри на охранителни камери и сигнали на живущи в района.

Животните са забелязани в районите на селата Бистрица, Горно Хърсово и Марулево, което засилва тревогата сред местните хора. Темата идва и на фона на инцидент с български гражданин в Румъния през миналата седмица, който е бил наранен след опит да нахрани мечка.

Защо мечките се приближават?

Иван Василев, председател на Ловно-рибарско дружество "Сокол 1911" – Благоевград споделя, че в последните 4-5 години се забелязва това приближаване на мечките към хората.

"Мечката слезе много ниско покрай населените места поради обстоятелството, че естествените местообитания на мечката, където са във високата част на Рила планина, в парковата зона няма никаква храна”, споделя пред БНТ Василев.

По думите му, причината е липсата на достатъчно естествена хранителна база в планината. "Поради обстоятелството, че природата през годините не дава възможност на горскоплодните дървета, джанки, круши, както и малини, капини, боровинки, нямат плод и тя няма с каквото се храни."

Според него, мечките са принудени да търсят храна в по-ниските части на планината и край селата. "Естествено тя е принудена да търси такава храна, защото след ставане от зимния сън, обикновено през края на март - април, тя излиза и като няма с каквото се храни, ще търси храна и покрай населените места”.

Василев каза, че няма точни данни колко са слезлите мечки, но в района на Хърсово и Марулево са засичани няколко животни. "Не повече от 5-6. Има и малки с тях”.

Според него отговорността за управлението на популацията е на институциите. По думите му популацията на мечките в страната е нараснала значително.

Директорът на зоологическата градина в Благоевград и доскорошен управител на Парка за мечки в Белица Димитър Иванов подчерта, че най-важното е хората да не допускат среща с мечка. "Аз бих казал, че първо трябва да направим всичко възможно да не се сблъскаме с мечка”.

Според него разходките трябва да се извършват по утвърдени маршрути и по възможност в група. "Вероятността за нападение е много по-малка, когато имаме група от 10 човека, отколкото ако се разхождаме един или двама”.

По думите му, поведението на дивото животно трудно може да бъде предвидено. Иванов посочи и друг важен фактор за приближаването на мечките до хората – неправилното изхвърляне на отпадъци.