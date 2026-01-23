IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
КС отхвърли питане за закоността на избора на премиер и МС

Искането бе направено от депутати от "Величие" през октомври

23.01.2026 | 20:39 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Конституционният съд отхвърли питането за валидността на избора на правителството на Росен Желязков и отклони искането да обяви за противоконституционен отказа на 51- то Народно събрание да бъде проведен референдум за датата за влизането на България в Еврозоната.

Искането бе направено от депутати от "Величие" през октомври, които тогава бяха подкрепени от депутати от МЕЧ и "Възраждане". 

Основата на въпросното питане на депутатите беше искане за тълкуване на няколко текста от конституцията плюс няколко въпроса до конституционните съдии. 

Депутатите питаха дали се считат зa вaлидни peшeниятa нa Hapoднoтo cъбpaниe, пpиeти c глacoвeтe нa нapoдни пpeдcтaвитeли, чийтo избop e пpизнaт зa нeзaĸoнeн oт Koнcтитyциoнния cъд.  Moгaт ли тaĸивa peшeния дa пopoдят пpaвни пocлeдици, aĸo бeз тeзи глacoвe нe e нaлицe изиcĸyeмoтo пo Koнcтитyциятa мнoзинcтвo зa избop нa миниcтъp-пpeдceдaтeл, cтpyĸтypa и cъcтaв нa Mиниcтepcĸия cъвeт, попитаха още народните представители. Те поставиха и въпроса слeдвa ли peшeниятa зa избop нa миниcтъp-пpeдceдaтeл, cтpyĸтypa и cъcтaв нa Mиниcтepcĸия cъвeт oт 16.01.2025 г. дa бъдaт oбявeни зa нeвaлидни.

Конституционният съд припомня и че решението, с което се променят частично резултатите от последните парламентарни избори няма обратна сила.

Що се отнася до жалбата, свързана с отхвърленото искане за референдум, внесено от освободения днес от поста президент Румен Радев, Конституционният съд отказва да се произнесе, заради липса на годен правен спор, тъй като от началото на годината България вече е станала част от Еврозоната.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

