Инициативата “Кошница с грижа” е в ход, целта е реално намаление

Инициативата “Кошница с грижа” вече е факт и две от големите търговски вериги вече имат продукти, обозначени с марката. В осталите вериги се очаква това се се случи до 18 юни.

Димитър Маргаритов, бившият председател на Комисията за защита на потребителите коментира, че оценява мярката и ако сработи, ще кажем, че управляващите са нацелили ваксата. “Това е първата стъпка, която трябва да бъде последвана от други мерки за проследяване на веригата на доставки", добави експерта в предаването “България сутрин”.

Според него забраната за повишаване на цените след въвеждане на еврото, освен ако няма икономически обосновани фактори, задържа желанието на търговците да вдигат цените. Маргаритов е категоричен, че твърдения как еврото е допринесло за вдигане на цените последните месеци, показват слаб контрол.

Положителен ефект за клиентите

Пред Bulgaria ON AIR Маргаритов добави, че ние, като потребители, сме виждали всякакви промоции, които не става ясно дали са действителни или се влиза в безкрайна спирала от условия.

Попитан кой ще поеме тези 15-30%, експертът е категоричен, че договореното намаление на цените от "Кошница с грижа" не трябва да засяга производителите и да не се обере надолу по веригата вместо от големите вериги.

"Ако искаме да видим и по-всеобхватни намаления, трябва да има подадена ръка и от големите дистрибутори - големите марки стоки. Това е френският модел. След като ангажиментът е поет от крайните продавачи, е редно да бъде изпълнян от тях", призова Маргаритов.

Експертът се надява мярката да не е само “социален грим”, който след няколко седмици да премине.