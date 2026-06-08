Кандев си пусна клипче: За Симеоново, за баща му и още... ВИДЕО

След като изненадващо напусна МВР, Георги Кандев публикува в профила си във Facebook и прочувствено видео, в което разказва за момента, в който е решил да кандидатства в Симеоново. В него той казва, че е сигурен, че баща му се гордее с него "някъде отгоре".

Ето какво казва Кандев във видеото:

Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-ата секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш.

Така че това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще те разберат.

Аз съм второ поколение, баща ми беше така. Когато, когато му заявих, когато им заявих с майка ми - бях войник, връщах се от Плевен, от ШЗО. И им заявих: "Аз ще кандидатствам в Симеоново." И баща ми започна: "А-а, ти нима не виждаш... Аз, нали, не се прибирам тука, ще ти страда семейството цял живот. Нали, полицай, всеки ден, нали, ще виждаш лоши неща, само с лошите се занимаваш."

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"Не, благодаря. Аз съм го избрал. Това е моят път. Искам това."

Когато ме приеха в Симеоново, беше най-щастливият обаче. И така, гордееше се с мен, до 2016 година почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре... някъде отгоре се гордее с мене.

Напускането на Кандев

По-рано днес, отново в публикация във Facebook, Кандев обяви, че ще напусне МВР. Бившият главен секретар заяви, че "да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също".

Това предизвика вълна от реакции сред българските политици.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че е изненадан от напускането на Кандев и му пожела успех с политическата кариера. "Възраждане" пък искат той да бъде изслушан в Народното събрание, заради намекнатото от него в публикацията.