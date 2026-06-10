Стоянов, МО: Спряхме предоставянето на оръжия за Украйна, не продажбата

Министърът на отбраната Димитър Стоянова коментира пред bTV темата за спряното оръжие към Украйна. По думите му предоставянето на въоръжение за Украйна от българските складове е спряно.

Стоянов припомни, че още от предизборната кампания "Прогресивна България" е поела ангажимент да спре помощта за Украйна.

“Спиране на предоставянето, не на продажбата, но това зависи от Министерство на икономиката и българската индустрия - каквото е произведено, може да се пусне на пазара”, каза още Стоянова.

Министърът на отбраната каза още, че правителството не нарушава решение на Народното събрание.

За решението от 2022 година на парламента за безвъзмездна помощ, той обясни, че при него има две изисквания. Едното е Украйна да поиска помощ, което тя не е направила. Второто е България да има възможност да я даде.

“Сега обаче нито от Киев са отправили искане, нито пък България има такава възможност. Освен това вече имало 13 доставки, когато и двете условия били изпълнени. Абсурдно е от България да пращаме хора на бойното поле в Украйна, това никога не е обсъждано”, категоричен е Стоянов.

Министърът добави, че България има достатъчно оръжия да покрие нуждите на страната ни.