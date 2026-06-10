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Стоянов, МО: Спряхме предоставянето на оръжия за Украйна, не продажбата

Никога не е обсъждано да пращаме хора на бойното поле, каза още министърът

10.06.2026 | 08:47 ч. 20
БГНЕС

БГНЕС

Министърът на отбраната Димитър Стоянова коментира пред bTV темата за спряното оръжие към Украйна. По думите му предоставянето на въоръжение за Украйна от българските складове е спряно.

Стоянов припомни, че още от предизборната кампания "Прогресивна България" е поела ангажимент да спре помощта за Украйна.

“Спиране на предоставянето, не на продажбата, но това зависи от Министерство на икономиката и българската индустрия - каквото е произведено, може да се пусне на пазара”, каза още Стоянова.

Министърът на отбраната каза още, че правителството не нарушава решение на Народното събрание. 

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За решението от 2022 година на парламента за безвъзмездна помощ, той обясни, че при него има две изисквания. Едното е Украйна да поиска помощ, което тя не е направила. Второто е България да има възможност да я даде. 

“Сега обаче нито от Киев са отправили искане, нито пък България има такава възможност. Освен това вече имало 13 доставки, когато и двете условия били изпълнени. Абсурдно е от България да пращаме хора на бойното поле в Украйна, това никога не е обсъждано”, категоричен е Стоянов.

Министърът добави, че България има достатъчно оръжия да покрие нуждите на страната ни.

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Тагове:

Министерство на отбраната Димитър Стоянов оръжия Украйна война
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