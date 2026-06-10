ГЕРБ-СДС: Навън пред партньорите се говори едно, тук е друго

Бившият министър от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев коментира темата за спряната помощ за Украйна от правителството на Радев.

“Ако следя коментарите и поведението на Министерство на външните работи - те са едни, тези на Министерство на отбраната и премиера са други. Това или посочва разногласия в кабинета, или потвърждава тезата, която имаме - навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешнополитическа употреба, популистки се говори друго”, коментира Георгиев в кулоарите на парламента.

Депутатът добави: “Всяко политическо решение има своите икономически измерители”.

Според Георгиев страната поставя под заплаха ползите за нашите икономика, бюджет и предприятия. “Всичко, което се е случвало като модернизация на Българската армия, постъпления на средства в размер стотици милиарди - е функция на решения, които сме взимали през последните години”, добави депутатът.

“Самият вицепремиер в момента, г-н Донев, е подписал договор за смяната на боеприпаси в размер 300 млн. в едно от служебните правителства от това, че ние сме предоставили такива с отпаднала необходимост. Тезата, която се разпространява, че България е правила нещо в свой ущърб, не е вярна. Трето - това, което правим като политически избор - нали не си представяме, че няма да рефлектира на нашата индустрия. Компаниите, които купуват от нас отбранителна продукция - нали не си представяме, че ако се нарушат тези отношения ще се запази този тренд, включително на покупки. Както чухме ние ще спрем всичко, но бизнесът да работи. Бизнесът няма да работи. Това са хиляди работни места, милиарди в българската икономика - всичко това се поставя на карта”.

“Начинът, по който ние сме позиционирани на Източния фланг на НАТО, в общата европейска архитектура за сигурност се поставя на карта, защото България излъчва много разнопосочни сигнали, каза още Георгиев.

Според него по време на визитите си в чужбина Радев не е споменал намерението си, че страната ни ще спре да работи по линия за помощта за Украйна.