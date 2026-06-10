И двамата зам.-шефове на НСлС отказват да поемат ръководството на следствието

Заместник-директорите на Националната следствена служба (НСлС) Ивелина Христова и Илиян Танчев са отказали да поемат временното ръководство на службата.

И.ф. главният прокурор Ваня Стефанова също не е предложила и.ф. директор на НСлС.

Това обяви днес в началото на заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет председателят на Комисията за атестирането и конкурсите Огнян Дамянов.

Така Националната следствена служба към този момент остава без директор.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще попита следователите от Националната следствена служба (НСлС) кой от тях иска да стане и.ф. директор, съобщи на днешното заседание на Колегията Огнян Дамянов, председател на Комисията по атестиране и конкурси (КАК). Той уточни, че условията са следователите да не са членове на (КАК) и да имат оставащи повече от шест месеца до пенсиониране.

Ще бъде избран един от изявилите желание на застанат на поста.

На 27 май Прокурорската колегия на ВСС прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор.