Боршош: Има ръст на туристите между 4 и 7% в зимните курорти у нас

Между 4 и 7 процента е ръстът на туристи в зимните курорти на България тази година. А още следващата седмица в дневния ред на НС ще влезе законопроектът за развитието на националните курорти., каза пред журналисти в курорта Пампорово министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош:

"Смятам, че сме длъжни и то още дори в този парламент, другата седмица започваме разговор за развитието и на националните курорти, и на планинските курорти. За нас най-важното нещо е създаване на допълнителна свързаност. Вие знаете колко сме напреднали в разширяване, създаване на пътя Асеновград - Смолян. Тази година трябва да се направи и възлагането и да започне дейността по този път. Видяхте колко е важно отварянето на допълнителните пропускателни пунктове и това, което със сигурност искам да добавя, което е много важно тук, е изграждането на нови и възстановяването на лифтове и писти. Този въпрос е пред Народното събрание и независимо, че идват избори, ние ще настояваме още в този парламент да намерим решение, промени в закона, които да са адекватни към всичко, което настояваме, защото тази година, след като сме свършили добре работа през 2025 е годината, в която държавата, местните власти, бранша да се съберат и да дадат решение на въпроси, които от години не са решавани".

Дебатът за националните курорти и промените в закона за туризма е крайно належащ, заяви министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош на провеждащото се в Пампорово изнесено заседание на парламентарната комисия по туризъм.

Министърът отбеляза, че планинският туризъм е сред развитите сегменти на българския туристически продукт, но при сравнение с водещите зимни дестинации в Европа разликите са значителни. По думите му България разполага с по-малко от 200 км ски писти, докато в държави като Италия, Австрия и Франция общата им дължина надхвърля 5000 км. Според Боршош това е сериозно изоставане, въпреки усилията на бизнеса и местната власт да поддържат конкурентоспособен зимен туризъм.

Той посочи още, че за първи път са обобщени всички предложения за законодателни промени, направени от представители на туристическия бранш и неправителствени организации. По темата предстои широк дебат, в който ще се сблъскат различни позиции – от крайни виждания за пълна забрана на намеси в планините до аргументи за използване на съществуващия потенциал. Според министър Боршош решението трябва да бъде намерено между тези две крайности и да отговори на въпроса какво развитие се търси за българските планини – по отношение на достъпността, опазването на околната среда и управлението на туристическия поток.

Министърът подчерта, че предстоящите решения могат да променят начина, по който се развива туризмът в българските планини, без да се нарушава тяхната цялост и без компромис с екологичните норми и изисквания.

Боршош очаква да бъдат възвърнати пазарите на туристи от Великобритания и Израел. Той допълни, че проверките на НАП и Комисията за защита на потребителите е дала своя ефект да не се получава необосновано повишаване на цените.