Василев: ЕС трябва да има своя армия, за да се защити

Националният съвет на "Продължаваме Промяната" (ПП) даде мандат на Изпълнителния съвет на партията да сключи коалиционно споразумение с формациите от "Демократична България" (ДБ) за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори, съобщи председателят на формацията Асен Василев. Споразумението следва да бъде сключено до 31 януари.

Василев заяви, че ПП ще участват в извънредните парламентарни избори с цел разграждане на корупционния модел на завладяната държава чрез законодателни промени, гарантиращи свобода и справедливост. „ПП се обявява за силна България в силна Европа“, добави той.

Той посочи и условията, при които трябва да бъде сключено споразумението с ДБ: „Запазване на съотношението и разпределението на членовете на СИК и кандидатите в листите на коалицията. Недопускане на издигане в коалицията на кандидати, които са били изключени от някои от партиите и привличане на активни представители на гражданското общество и младежи от протестите за кандидати за народни представители“.

Според него най-важното нещо в момента е каква България искаме да построим. Той припомни, че едно поколение отдаде силите и живота си България да бъде напълно интегрирана в ЕС. „С влизането ни в еврозоната това се случи. Оттук-нататък трябва да започне дискусията коя е следващата голяма национална цел на страната и къде и как България се позиционира в тази сложна международна обстановка“, посочи Василев.

Той заяви, че позицията на ПП по тези въпроси е много ясна. „Ние искаме справедлива България с високи доходи, добро образование и здравеопазване, и със социална система, която гарантира, че няма работещи бедни и хора, които са изпълнили задълженията си към държавата и не трябва да са под линията на бедност“, обясни Василев, цитиран от БГНЕС.

В международен план ПП вярват, че единственият начин България да стана богата и сигурна е ЕС да може да се погрижи за своята сигурност. „Федерализация на ЕС, обща армия. Силна отбрана, която зависи от ЕС“, подчерта Василев.

Според него, когато има една богата територия със слаба армия, винаги идват хуните и я ограбват. „ЕС е богат, но няма армията да се защити. Ако не искаме да ни ръфат от Изток, Запад, Север и Юг, ЕС трябва да изгради обща армия и да може да се защити. Това е единственият начин и България да бъде добре защитена“, каза още Асен Василев.

Според него е изключително важно на идващите избори българските граждани да знаят за каква България гласуват. По думите му от ГЕРБ вече са "граждани за евразийско развитие на България". Асен Василев каза още, че има опасност България да загуби част от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

Относно служебния премиер Асен Василев посочи, че е правомощие на президента Илияна Йотова да избере кой да бъде той. "Най-важното нещо, което едно служебно правителство трябва да направи, са честни избори. Видяхме, че Бойко Рашков се е заявил като потенциален вътрешен министър. Бихме подкрепили неговото назначаване, но това е решение на президента и кандидата за министър-председател, а не на партиите", каза Василев.

За възможността за коалиция след изборите с Румен Радев (президент в периода 2017 - 2026 г.) и подкрепа от ПП за него при избирането му за втори мандат Асен Василев каза, че са подкрепили Румен Радев, когато той е провеждал антикорупционна политика. "Когато той започна да провежда политика, която беше срещу интересите на България, защото интересите ѝ в този момент бяха всяка една държава да може да определя собствения си път, а не чужди танкове да влизат на нейна територия и да ѝ казват в кои съюзи може да членува и в кои съюзи не може да членува, и какво да е политическото и икономическото бъдеще, тогава много ясно заявихме нашата позиция отново", каза още Асен Василев.