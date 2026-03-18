"Република" в Хасково осъмна блокиран заради купения вот

Специализирана полицейска операция срещу търговията с гласове е започнала на територията на Хасковска област. Хасковският квартал „Република“ осъмна под засилена полицейска охрана.От снощи екипи на полицията и жандармерията са разположени на ключови места в района като част от специализирана операция за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите.
Освен превенцията на търговията с гласове, органите на реда работят и по линии на разпространението на наркотици и опазването на обществения ред в
уязвимите зони.
По-късно днес от областната дирекция на МВР в Хасково ще обявят повече подробности за операцията, която стартира месец преди парламентарните избори на 19 април.
Вчера бе проведена подобна акция и в Бургас, където имаше задържани. Днес спецакция се провежда и във Варна.
Служебният премиер Андрей Гюров многократно обеща провеждане на честни и прозрачни избори и париране на купения вот.